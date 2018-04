Oppo Shock: Populäre AV-Marke verabschiedet sich vom Markt

Oppo Digital hat gestern überraschend bekannt gegeben, dass es die Entwicklung neuer Produkte einstellen wird. Die US-Marke erklärte, keine neuen Produkte mehr auf den Markt zu bringen und die Produktion der existierenden Modelle auslaufen zu lassen.



Oppo wird nach eigenen Angaben für die existierenden Modelle weiterhin Firmware-Updates mit Bugfixes und neuen Features anbieten. Neuere Produkte wie der UDP-203 und UDP-205 werden wahrscheinlich häufiger Upgrades erhalten, während ausgereifte Produkte wie das BDP-103 und frühere Modelle Firmware-Upgrades nur dann erhalten, wenn es kritische Fehler zu beheben gibt.