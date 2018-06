Oscar-Akademie lädt 928 neue Mitglieder ein - auch Deutsche

Unter den Auserwählten für die Oskar-Akademie ist eine bunte Ausahl Prominenz vertreten - auch aus Deutschland.



Die Schauspielerin Diane Kruger, die Filmemacherin Katja Benrath und der Komponist Hauschka können der Oscar-Akademie beitreten. Die drei Deutschen gehören zu den Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen wurden, wie der Verband am Montag in Los Angeles mitteilte. Insgesamt seien 928 Menschen aus 59 Ländern eingeladen worden, rund die Hälfte sind Frauen. 17 der Eingeladenen hätten schon mindestens einmal einen Oscar gewonnen.