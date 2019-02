Oscar-Countdown: Neue Helfer und Auszählung der Stimmen

In wenigen Tagen werden in Los Angeles wieder die Oscars verliehen. Während für die Gala weitere Prominente verpflichtet wurden, werden hinter der Bühne nun die Stimmen ausgezählt.



"Roma", "Green Book" oder "Bohemian Rhapsody"? Die Wahl der diesjährigen Oscar-Gewinner ist gelaufen, nur kennt noch niemand den Ausgang der Abstimmung. Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der rund 8000 Oscar-Juroren bei der Filmakademie in Beverly Hills eingetroffen sein. Spätere Einsendungen wollte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences nicht mehr berücksichtigen.