Oscar-Gewinner Rami Malek Bösewicht im 25. Bond

Update: Oscar-Gewinner Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") wird als Bösewicht im 25. James-Bond-Film an der Seite von 007-Darsteller Daniel Craig mitwirken.



Das gaben die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson gemeinsam mit Regisseur Cary Joji Fukunaga am Donnerstag auf Jamaika bekannt, ohne weitere Details zur Rolle zu nennen. Malek kündigte in einer Videobotschaft an, er werde dafür sorgen, "dass es Mr. Bond nicht leicht hat". Der Agententhriller soll am 8. April 2020 in die Kinos kommen.