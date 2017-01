Oscar-Nominierung: "La La Land" in der Favoritenrolle

Die Vorauswahl ist getroffen: Für den begehrtesten Filmpreis, den Oscar, wurden am Dienstag die endgültigen Nominierungen bekannt gegeben. Neben dem Favorit "La La Land", der für 14 Acadamy Awards vorgeschlagen wurde, darf sich auch "Toni Erdmann" Hoffnungen machen.



Mit sensationellen 14 Nominierungen geht das Musical "La La Land" als großer Favorit ins Oscar-Rennen. So viele Nominierungen hatten bislang nur das Drama "Titanic" aus dem Jahr 1997 und der Klassiker "Alles über Eva" aus dem Jahr 1950 bekommen. Auch der deutsche Beitrag "Toni Erdmann" von Maren Ade hat Ende Februar Chancen auf die höchste Auszeichnung Hollywoods. Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag bekannt.