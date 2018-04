Oscar-Preisträger Jordan Peele verfilmt Skandal um abgetrennten

Vor 25 Jahren machte der Fall des amerikanischen Paares Lorena und John Bobbitt weltweit Schlagzeilen. Die Frau hatten den Penis ihres Ehemannes abgeschnitten.



Lorena Bobbitt erklärte die Tat mit jahrelangem sexuellen Missbrauch und wurde freigesprochen. Oscar-Preisträger Jordan Peele (39) wird den Fall nun als vierteilige Doku-Serie auf den Bildschirm bringen, wie Amazon Prime Video am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.