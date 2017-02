Oscar-Verleihung 2017 zwischen Pannen und Politik

Mit sechs Trophäen räumte Favorit "La La Land" die meisten Acadamy Awards bei der diesjährigen Oscar-Zeremonie ab. Eine schwere Panne hätte fast noch die siebte Auzeichnung gebracht, die dann aber doch an das Schwarzen-Drama "Moonlight" ging.



So etwas hat es bei den Oscars noch nie gegeben: Das Team des Musicals "La La Land" steht in Hollywood bereits jubelnd auf der Bühne und feiert seinen Oscar für den besten Film. Doch dann bricht der Jubel jäh ab - denn nicht "La La Land", sondern das Schwarzen-Drama "Moonlight" hat den wichtigsten Preis des Abends gewonnen. Schuld an dem Durcheinander ist eine Riesenpanne mit verwechselten Umschlägen, in denen die Karten mit den Gewinnern stecken. Die Hollywood-Legenden Warren Beatty und Faye Dunaway hatten den falschen Umschlag in den Händen und verkündeten daher zunächst auch den falschen Gewinner. Damit wird diese Oscar-Gala nicht - wie erwartet - mit Kritik an US-Präsident Donald Trump in Erinnerung bleiben, sondern mit dem Chaos der letzten Showminuten.