Oscar-Woche bei Sky: 7 Tage lang haufenweise prämierte Filme

Nachdem die Nominierungen veröffentlicht sind reagiert Sky auf der Stelle: Bei Sky Cinema Hits steht zwischen Ende Februar und Anfang März eine ganze Woche im Fokus des Oscars. Zu sehen sind insgesamt 40 prämierte Filme.



Es ist der wohl begehrteste Goldjunge in Hollywood: Der Oscar. Pay-TV-Sender Sky Cinema Hits widmet der Auszeichnung eine ganze Woche. Die Zuschauer können vom 26. Februar bis zum 4. März insgesamt 40 Filme sehen, wie "Moonlight", "The Aviator" und "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", die zusammen 109 der kleinen Statuen gewinnen konnten.