Oscars 2017: ProSieben berichtet live

Die Oscar-Verleihung 2017 steht kurz bevor. Mit 14 Nominierungen gehört "La La Land" zu den Top-Favoriten. Die Live-Übertragung der Preisverleihung zeigt ProSieben am Sonntag.



Auch in diesem Jahr ist ProSieben wieder live dabei, wenn in Los Angeles die Oscars verliehen werden. Die Ausstrahlung erfolgt am Sonntag ab 23.20 Uhr. Vom roten Teppich berichtet dann Moderator Steven Gätjen, der das ein oder andere Interview mit den Stars präsentieren wird. Den Style- und Fashion-Check nehmen für ProSieben Viviane Geppert und Michael Michalsky vor.