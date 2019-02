Oscars der Superlative: Extra-Kilos, Chaos und Rekorde

Die diesjährigen Oscars werden in die Geschichte eingehen: Nie zuvor lief die Organisation so chaotisch ab. Aber auch über angefutterte Extra-Kilos, zu brechende Rekorde und überfällige Gewinner wird man reden.



Die Oscars werden in diesem Jahr zum 91. Mal verliehen. Dabei könnte es einige Rekorde und längst überfällige Gewinner geben. Ein Überblick:



GLENN CLOSE KÖNNTE ES ENDLICH SCHAFFEN: Hollywoodlegende Glenn Close (71) könnte im siebten Anlauf mit ihrer Hauptrolle in "Die Frau des Nobelpreisträgers" ihren ersten Oscar holen. Darin spielt sie die geduldige Ehefrau eines Schriftstellers, die sich nach Jahren gegen den egoistischen Mann auflehnt. Seit ihrer ersten Nominierung für "Garp und wie er die Welt sah" von 1982 war sie sechs Mal leer ausgegangen. Bei einer weiteren Niederlage wäre sie Hollywoods Schauspielerin mit der größten Pechsträhne und würde Deborah Kerr und Thelma Ritter, die je sechs Oscar-Schlappen einsteckten, überbieten.