Ostdeutschland? Liegt beim ZDF irgendwo in der Ukraine

Nachdem Strukturwandel und Modernisierung ostdeutsche Städte als Kulisse für Wende-Filme unbrauchbar gemacht machen, verlagern sich die Drehorte weiter nach Osten.



Die Wiedervereinigung Deutschlands liegt schon fast dreißig Jahre zurück – doch die popkulturelle Aufarbeitung der Wendezeit erfreut sich nach wie vor ungebrochener Beliebtheit. Durch lokale Produktionen von internationalem Format, zuletzt von Prime und Netflix, sogar weit über deutsche Grenzen hinaus: "Goodbye Lenin", "Deutschland 83" und "Deutschland 86" – die Spaltung Deutschlands und die Zeit nach der Wende bleibt heißes Thema und ist somit ein Erfolgsgarant für die deutsche Filmindustrie.