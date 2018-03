Ostern gibt es "Sankt Maik" in UHD-HDR

Die komplette erste Staffel der RTL-Serie "Sankt Maik" gibt es ab Karfreitag auf UHD1 by HD Plus.



Alle zehn Folgen der Erfolgsserie wurden in UHD mit HDR (High Dynamic Range) produziert. Dies ermöglicht den Zuschauern ein noch hochwertigeres Fernseherlebnis mit schärferen Bildkontrasten und intensiveren Farben.

In der Serie stellt Trickbetrüger Maik Schäfer (Daniel Donskoy) als Titelheld den Arbeitsalltag in der Kirche auf den Kopf. Auf der Flucht vor der Polizei tauscht er eine falsche Schaffneruniform gegen eine Soutane ein und taucht in der Provinz unter.



Er gibt sich als heimischer Pfarrer aus und begeistert mit seiner unkonventionellen Art nicht nur die weiblichen Bewohner des Ortes. Mit dem Diebstahl der goldenen Monstranz hofft er, seine Schulden bezahlen zu können.



Für den Empfang benötigen die Zuschauer neben einem UHD-TV und einem Satelliten-Receiver einen HD Plus TVkey, ein HD Plus Modul oder einen HD Plus UHD-Receiver mit einer aktiven HD Plus Karte.



Sendetermine: