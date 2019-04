Ostern im TV: Pferdefilme und Klassiker im ZDF-Kinderprogramm

"Ostwind 2 - Rückkehr nach Kaltenbach" ist einer der Filme, die das ZDF in das Osterprogramm für seine jüngsten Zuschauer aufgenommen hat. Der Karfreitag und Ostermontag stehen ganz im Zeichen von Klassikern.



Am Ostermontag ist im ZDF der Kinofilm "Ostwind 2 - Rückkehr nach Kaltenbach" zu sehen. Damit hat der Sender in seinem Feiertagsprogramm den Pferdefilm mit Hanna Binke in der Hauptrolle.