"Ostfriesisch für Anfänger": Hallervorden macht auf Integration

Dieter Hallervorden tummelt sich für die Komödie "Ostfriesisch für Anfänger" ganz im Nordwesten der Republik. Dort sorgt er diesen Donnerstag als Deutschlehrer für Ausländer in einem kleinen Dorf für Aufsehen.



Dieter Hallervordens Karriere hat in den vergangenen Jahren noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Abgesehen von seinem Theaterengagement in Berlin hat er in prominenten Filmen wie "Honig im Kopf" oder "Sein letztes Rennen" mitgewirkt. Gegenwärtig dreht er fürs ZDF die bittere Komödie "Mein Freund, das Ekel". Vor zwei Jahren kam der Film "Ostfriesisch für Anfänger" in die Kinos, in dem der heute 83-Jährige einen Sprachlehrer für Ausländer spielt - wider Willen natürlich zunächst. Die Komödie ist am heutigen Donnerstag, um 22.50 Uhr erstmals im Free-TV, und zwar im NDR Fernsehen, zu sehen.