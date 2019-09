Ottilie von Faber-Castell beliebter als Bohlen und Carmen Nebel

Das dreistündige Historien-Drama über Ottilie von Faber-Castell im Ersten liegt bei den Quoten vorn. RTL landet mit dem Staffelauftakt von Bohlens "Supertalent"-Suche noch vor Carmen Nebel.



Das Historien-Drama "Ottilie von Faber-Castell – Eine mutige Frau" lockte am Samstagabend 4,46 Millionen Menschen vor den Bildschirm. Das entspricht einem Marktanteil für das Erste zur Hauptsendezeit um 20.15 Uhr von 18,3 Prozent für das dreistündige XXL-Format. Kristin Suckow spielt die Rolle der Ottilie, die von ihrem Großvater Lothar von Faber (Martin Wuttke) die Leitung des Bleistiftunternehmens übertragen bekommt. Als Frau am Ende des 19. Jahrhunderts kämpft sie gegen Vorbehalte und Widerstände - auch in der eigenen Familie.