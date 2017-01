"Outcast" und "Wayward Pines": Premiere bei ZDFneo und Funk

Bei ZDFneo feiern zwei US-Serien Premiere: Die Mystery-Serie "Wayward Pines" und die Horror-Serie "Outcast". Zu sehen sind sie online auch bei Funk.



ZDFneo hat gleich zwei neue, unheimliche US-Serien im Programm. Mit "Outcast" feiert eine düstere Horror-Serie in Deutschland Free-TV-Premiere. Sie ist ab dem 31. Januar immer dienstags ab 22.30 Uhr zu sehen. Gleich im Anschluss hat sich der Sender die Mystery-Crime-Serie "Wayward Pines" ins Programm geholt. Beide sind auch in der Funk-App abrufbar.