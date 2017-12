Ozzy Osbourne und sein Sohn Jack gehen wieder auf Reise

Nachdem die zweite Staffel "Ozzy & Jack’s World Detour" am 8. November in den USA angelaufen ist, bringt History sie im März 2018 auch auf die deutschen Fernsehschirme. Dabei begeben sich Ozzy Osbourne und sein Sohn Jack auf einen Road-Trip.



Wie auch in der ersten Staffel tauchen Jack und Ozzy Osbourne wieder in die bewegte Vergangenheit Amerikas ein und erleben außergewöhnliche Abenteuer mit einer ordentlichen Prise mit Humor und Rock’n’ Roll. Die Vater-Sohn-Trips reichen vom Tiefseefischen in Key West über den Besuch eines NASCAR-Rennens in Texas bis hin zu einem Hundeschlittenfahren in Alaska.