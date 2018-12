Ozzy Osbourne wird 70 und geht bei History auf Roadtrip

Der Runde Geburtstag des exzentrischen Musikers steht an und History zeigt die dritte Staffel von "Ozzy & Jack's World Detour".



Tot gesagte leben länger: Die Tage grenzwertiger Drogenexzesse und abgebissener Kleintierköpfe sind lange vorbei und Ozzy Ozbourne ist mittlerweile im Reality-TV ebenso ein Veteran wie im Musikgeschäft.