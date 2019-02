PŸUR: Volldigitalisierung ab sofort in Mecklenburg-Vorpommern

Bye bye Analog-TV. Am Montag beginnt der Kabelnetzbetreiber PΫUR mit der landesweiten Digitalumstellung in Mecklenburg-Vorpommern.



Ab kommender Woche heißt es in Mecklenburg-Vorpommern: Nur noch digitales Kabelfernsehen. Betroffen sind große Fernsehkabelnetze von PΫUR in Schwerin, Bad Doberan, Barth, Demmin, Grimmen, Güstrow, Sternberg und in etlichen weiteren Städten und Gemeinden. Alle Fernsehkunden müssen nach dem Umstellungstag im Laufe der kommenden beiden Wochen einen kurzen Sendersuchlauf an den digitalen Empfangsgerät einleiten.