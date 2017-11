PŸUR speist neue Sender ein

PŸUR geizt nicht mit neuen Sendern in seinem Kabelnetz und speist gleich eine ganze Reihe neuer Kanäle in mehrere Sender-Pakete ein. Von Sport bis Familie sind verschiedene Themenbereiche dabei.



Im Premium-Paket gibt Zuwachs in Sachen Sport, Volkstümlichkeit, sowie Serien und Blockbuster. Darin sind nämlich ab sofort Sport1 US, der Heimatkanal und ProSieben Fun HD enthalten. Aber auch das Basis-Paket wurde erweitert.