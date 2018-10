PΫUR und ADO Immobilien Management erweitern Kooperation

Eine gute Multimediaversorgung ist Mietern wichtig. Für weitere Liegenschaften der ADO Immobilien ist dafür jetzt die Marke der Tele Columbus AG PΫUR zuständig.



Die ADO Immobilien Management GmbH und das Unternehmen PΫUR der Tele Columbus AG haben sich auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit bei der Multimedia-Versorgung von Liegenschaften der ADO in Berlin verständigt. Zusätzlich zu den Bestandsverträgen von 615 Wohn- und Gewerbeeinheiten wurde die Neuversorgung von weiteren 3.113 Wohn- und Gewerbeeinheiten beschlossen. Gemäß der Vereinbarung werden die ADO Liegenschaften künftig zentral über das Berliner Stadtnetz von Tele Columbus mit Signalen versorgt. Die geplanten Arbeiten hierfür sollen bis 2020 andauern.