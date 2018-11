PΫUR und Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg sind sich einig

Berlins größte Wohnungsgenossenschaft lässt ihre mehr als 10.000 Haushalte weiterhin von PΫUR mit telekommunikativer Infrastruktur versorgen.



Eine jüngst erzielte Einigung und vorzeitige Vertragsverlängerung zwischen der Tele Columbus AG und der Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg bedeutet, dass die Columbus-Tochter PΫUR die Haushalte der größten Berliner Genossenschaft weiterhin im Hinblick auf Telefon-, Fernseh- und Internet-Dienste beliefern und betreuen wird.