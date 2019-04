Packendes Duell auf Eis: Sport1 zeigt DEL-Playoffs live

Heute werden die Adler Mannheim gegen die Kölner Haie im Duell stehen. Das Halbfinale der DEL-Playoffs zeigt Sport1 heute 19.15 Uhr live.



Heute Abend wird es ernst für die Halbfinalisten der DEL-Playoffs. Ab 19.15 Uhr geht es für Mannheim und Köln ums Ganze. Sport1 überträgt den Serienstart aus der Mannheimer SAP Arena im Free-TV mit Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann.