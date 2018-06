Paddy Kelly ist der Neue in der "The Voice"-Jury

Michael Patrick Kelly wird Coach bei der Musikshow von ProSieben und Sat.1. Das Team von "The Voice of Germany" ist damit wieder komplett. Der Musiker der Kelly Family folgt auf Samu Haber.



Mark Forster, Yvonne Catterfeld und die "Fantastischen 2", Michi Beck und Smudo bekommen einen Kollegen. Für die Castingshow "The Voice of Germany" haben Sat.1 und ProSieben Michael Patrick Kelly ins Boot geholt.