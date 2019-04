Paddy Kelly lädt zu neuer Staffel "Sing meinen Song" ein

Ab dem 7. Mai läuft dienstags um 20.15 Uhr die neue Tauschkonzert-Staffel bei Vox. In den neuen Episoden lädt Michael Patrick Kelly, der 2018 noch selbst in der Show Gast war, sechs Musiker nach Südafrika ein.



In der Auftaktfolge "Sing meinen Song" folgen die Musiker der Einladung von Vox und Mark Forster nach Südafrika. Johannes Strate gibt als Erster seine Lieder zum Tausch frei.