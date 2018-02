Paderborn gegen Bayern exklusiv bei Sky

Das DFB-Pokal-Viertelfinale steht an und die ARD zeigt nicht Bayern - jedoch unfreiwillig. Aus juristischen Gründen besteht keine Möglichkeit, das Spiel der Münchner beim SC Paderborn live im Free-TV zu zeigen.



Im Stadion der Paderborner dürfen keine Veranstaltungen nach 22 Uhr stattfinden. Dieser Umstand beschert Sky exklsuive Live-Bilder vom DFB-Pokal-Viertelfinale SC Paderborn gegen Bayern München. Jedoch haben keine zähen TV-Rechte-Verhandlungen dafür stattfinden müssen, vielmehr hatte es in Paderborn eine Anwohnerklage gegeben.