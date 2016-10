"Pain & Fame": Sixx verschönert wieder Haut mit Tattoos

Beim Sender Sixx dreht sich erneut alles um das Tätowieren. Mit "Pain & Fame" lässt der Sender acht der besten Tattoo-Künstler gegeneinander antreten.



In sechs Folgen der neuen Sendung "Pain & Fame" möchte Sixx den besten Tattoo-Künstler Deutschlands finden. Am 5. Oktober wird zum ersten Mal zu den Farben gegriffen. Die Jury bestehend aus den Tattoo-Stars Randy Engelhard (Heaven of Colours) und Mario Barth (Starlight Tattoo) stellt den Künstlern dann in jeder Runde eine neue Aufgabe. Diese müssen sie geschickt auf den sechs lebenden Leinwänden umsetzen.