Palina Rojinski moderiert Comeback von "Yo! MTV Raps"

Die Musikshow aus den 80ern und 90ern ist zurück! Erstmals auch auf deutsch trifft sich bei "Yo! MTV Raps" die Hip-Hop-Szene.



Am 16. März feiert eine altbekannte Show ihr Comeback. "Yo! MTV Raps" ist zurück auf den Bildschirmen der Hip-Hop Fans! Wie MTV jetzt bestätigt, werden Palina Rojinski und MC Bogy die Hip Hop-Szene in der Show begrüßen.