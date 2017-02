Panasonic integriert Netzkino-App in Smart-TVs

Mehr Inhalte für die Smart-TVs von Panasonic: Der Hersteller integriert die App des Streaming-Dienstes Netzkino auf seine Geräte, damit können nun kostenfrei zahlreiche Kinofilme ohne Registrierung geschaut werden.



Smart-TVs leben von Inhalten, die über das normale Fernsehprogramm hinausgehen. Panasonic hat jetzt zu den bisherigen Streaming-Diensten einen neuen Partner hinzugewinnen können. Mit Netzkino genießen Filmfreunde nicht nur kostenfrei Filme, auch eine Anmeldung oder Ähnliches ist nicht notwendig. Die App kann auf Smart-TVs von Panasonic ab dem Modelljahr 2014 installiert werden.