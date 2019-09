Panasonic und die M7 Group kooperieren bei HbbTV Operator App

Panasonic und M7 Group verkünden eine Partnerschaft zur Entwicklung einer HbbTV Operator App. Zusammen haben sie sich einen durchaus anspruchsvollen Plan vorgenommen.



M7 wird noch 2019 seine HbbTV Operator App für Panasonic-Kunden in allen europäischen Märkten zur Verfügung stellen. In Deutschland ist die M7Group beispielsweise mit der Marke Diveo und in Österreich mit HD Austria vertreten.