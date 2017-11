Pantaflix paktiert mit Disney

Pantaflix ist im letzten Sommer mit dem Ziel an den Start gegangen, Netflix vom Thron der Streaminjgdienste zu stoßen. Auf dem Weg dahin hat der Branchen-Neuling nun einen Deal mit Disney eingetütet.



Die Videoplattform Pantaflix, an der auch Schauspieler Matthias Schweighöfer beteiligt ist, und der US-Konzern Disney haben einen Deal unter Dach und Fach gebracht. Dank eines Content-Agreements beider Partner will Pantaflix von Januar 2018 an Filme von Disney über seine Plattform anbieten, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.