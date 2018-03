Paralympics im TV: ARD und ZDF ohne Konkurrenz

Wer berichtet über die Paralympics im Fernsehen? Wie viel übertragen die Sender? Und wann werden die Winterspiele für Menschen mit Behinderung gezeigt? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den TV-Übertragungen von den Paralympics.



ARD und ZDF sind bei den Paralympics ohne Konkurrenz. Anders als bei den Olympischen Winterspielen, als Eurosport & Co. die meisten bewegten Bilder zeigen durften, übertragen nur die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender aus Pyeongchang.