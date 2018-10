Parship kriegt Gesellschaft: Übernahme von US-Partnervermittlung

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 übernimmt Eharmopny, eine der führenden Online-Partnervermittlungen in den USA und baut sein Engagement in diesem Segment damit sukzessive aus.



Die Konzerntochter NuCom und die Parship-Elite-Gruppe, an der ProSiebenSat.1 ebenfalls die Mehrheit hält, kauften 100 Prozent der Anteile an der Partnervermittlung Eharmony in Los Angeles, teilte ProSiebenSat.1 am Montag in Unterföhrung mit. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.