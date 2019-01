"Pastewka" - Amazon Prime streitet Schleichwerbung ab

Die Debatte um eine Folge der Serie "Pastewka" geht weiter. Amazon Prime Video wehrt sich gegen den Vorwurf der Schleichwerbung.



Wie die bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Montag beschlossen hat, muss Prime Video die Episode "Das Lied von Hals und Nase" von der Streamingplattform streichen. Jetzt legt Amazon Einspruch gegen das Urteil zu der Folge aus Staffel 8 ein.