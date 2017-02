"Pastewka" feiert Comeback bei Amazon

Über zwei Jahre nach Ende kehrt die Comedy-Serie "Pastewka" zurück und findet dabei eine neue Heimat bei Amazon Prime. Die bisherigen Staffeln der Reihe, in der Bastian Pastewka sich selbst spielt, stehen bereits jetzt zur Verfügung.



Zwischen 2005 und 2014 hatte sich Comedian Bastian Pastewka in der nach ihm benannten Comedy-Serie bei Sat.1 ein treues Publikum erspielt, auch wenn die Einschaltquoten im Laufe der sieben Staffeln stetig zurückgingen. Über zwei Jahre nach dem Ende von "Pastewka" wurde am Montag das Comeback angekündigt. Als Amazon Original wird die Reihe beim Streaminganbieter fortgesetzt.