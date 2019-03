"Patchwork Gangsta": In 1. SWR-Produktion für Funk wird gerappt

Zwischen Gangsta-Rap, einem Banküberfall und einem krimellen Clan bewegt sich der SWR in seiner ersten Produktion für Funk. In insgesamt zehn Teilen wird die dramatische Komödie "Patchwork Gangsta" erzählt.



Am heutigen Dienstag startet auf Youtube und funk.net der Neuzugang des Online-Medienangebots von ARD und ZDF. In "Patchwork Gangsta" gerät Straßen-Rapper Amir in Schwierigkeiten.