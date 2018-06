Patentstreit: Samsung will keine halbe Milliarde Dollar zahlen

Der Marktführer im Smartphone-Bereich legt im Prozess um Markenrechtsverletzungen Berufung ein.



Samsung will die Niederlage im juristischen Tauziehen gegen Apple aus erster Instanz nicht hinnehmen, das berichtet das Portal heise online. Der Konzern aus Südkorea war erst im Mai von einem kalifornischen Geschworenengericht zu einer Ausgleichszahlung von rund 539 Milionen US-Dollar an den iPhone-Hersteller aus Cupertino verurteilt worden. Samsung kündigte daraufhin an, umgehend in Berufung gehen zu wollen. Nun stellt sich laut Heise heraus, dass die juristische Vertreter des asiatischen Technikgiganten das Rechtsmittel bereits in der vergangenen Woche eingelegt haben.