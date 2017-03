Patentstreit um Roboterautos: Google-Schwester legt nach

Der Streit um die selbstfahrenden Autos zwischen Waymo und Uber geht in die nächste Runde. Die Google-Schwester will per einstweiliger Verfügung dem Fahrdienst-Vermittler verbieten, die strittige Technologie zu nutzen.



Die Google-Schwester Waymo will die Entwicklung selbstfahrender Autos beim Fahrdienst-Vermittler Uber vor Gericht stoppen lassen. Die Entwicklerfirma hinter den bekannten Google-Autos wirft Uber in einer Klage vor, bei ihr gestohlene Technologie zu nutzen. Waymo beantragte am Freitag zusätzlich, Uber die Nutzung ihrer Technologien per einstweiliger Verfügung zu verbieten, und verschärfte damit die Gangart in dem Streit.