Patrick Dollmann kommt als Tierarzt zu "Sturm der Liebe"

Besetzungszuwachs bei der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Patrick Dollmann übernimmt eine Rolle in der Soap.



Der 36-jährige Schauspieler ist voraussichtlich ab 20. März als Tierarzt Henry Achleitner in der seit 2005 laufenden Telenovela zu sehen, wie das Erste mitteilte.