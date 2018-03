"Paula kommt ... am Telefon": Sextipps auf Anruf bei Sixx

Sixx startet eine neue Call-in-Show mit der Sex-Expertin Paula Lambert. Zum Weltfrauentag nächste Woche steht außerdem eine große Talk-Show auf dem Programm.



An diesem Freitag fällt bei Sixx der Startschuss für die neue Call-in-Show "Paula kommt... am Telefon". Jeder Zuschauer ab 18 kann sich von Coach und Expertin Paula Lambert per Telefon Tipps über Liebe, Sex und Beziehungen besorgen. Jeden Freitag lädt sie ab 23 Uhr auf Sixx zum Gespräch ein.