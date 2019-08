Pay-TV-Sender von RTL in der Schweiz jetzt bei Salt verfügbar

Die Mediengruppe RTL Deutschland baut die Verbreitung ihrer Pay-TV-Sender weiter aus. Der Schweizer Telekommunikationsanbieter Salt hat ab sofort RTL Crime, RTL Passion, RTL Living und GEO Television in seinem Portfolio.



Zuschauer in der deutschsprachigen Schweiz können diese Programme über die IPTV-Plattform Salt TV empfangen. Das Pay-TV-Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland ist im deutschsprachigen Exklusivpaket von Salt TV zum Preis von 14,95 Schweizer Franken monatlich enthalten.