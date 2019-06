Pay-TV-exklusives CL-Finale für Sky ein voller Erfolg

Die Rechnung ist aufgegangen: Die Reichweite von Sky beim Champions-League-Finale war doppelt so groß wie 2018. Das Endspiel war erstmalig nur mit Bezahl-Angeboten zu sehen.



Den Champions-League-Triumph von Trainer Jürgen Klopp und seinem FC Liverpool in Madrid haben insgesamt 1,67 Millionen Zuschauer bei Sky erlebt. Das gab der Pay-TV-Sender am Montag bekannt.