Pay-TV gewinnt 300.000 neue Abonnenten

Das Bezahlfernsehen hat neue Zuschauer gewonnen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Pay-TV-Abonnenten in Deutschland um 300.000 auf 7,6 Millionen, dieses Jahr erwartet der Verband Privater Rundfunk und Telemedien eine Fortsetzung des Trends mit wiederum 300.000 zusätzlichen Kunden.



"Pay-TV ist im Massenmarkt angekommen", sagte Geschäftsführer Frank Giersberg am Dienstag in München.



Dementsprechend steigen auch die Umsätze: In Deutschland setzte die Branche im vergangenen Jahr 2,7 Milliarden Euro um, acht Prozent mehr als im Vorjahr. Für Deutschland, die Schweiz und Österreich erwartet der Verband ein Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro.