Pearl bringt Bluetooth-4.0-Einschlafhilfe auf den Markt

Fitnessarmbänder und Smartphone-Apps, die jeden Schritt und Tritt auswerten, kennt mittlerweile fast jeder. Pearl geht jetzt einen Schritt weiter und veröffentlicht über sein Subunternehmen Newgen medicals einen Schlafüberwachungstracker.



Man kennt das. Es will einfach nicht gelingen einzuschlafen. Oder es fällt einem sehr schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Pearl bringt dieser Tage ein Gerät auf den Markt, das helfen soll, dass solche alltäglichen Probleme der Vergangenheit angehören. Mit der Bluetooth-Einschlafhilfe NX-4304 soll das Einschlafen als auch das Aufwachen zukünftig leichter fallen.