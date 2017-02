Peer Kusmagk und Janni Hönscheid planen TV-Soap für Baby

Vom Kennenlernen bis zum Kind live im TV: Nachdem sich Peer Kusmagk und Janni Hönscheid bei RTL-Nackt-Kuppelshow "Adam sucht Eva" kennengelernt hatten, ist für die Zeit mit Baby eine Reality-TV-Soap geplant.



Die erste Begegnung gab es schon im Fernsehen zu sehen, nun sollen die Fernsehzuschauer weitere Einblicke in die junge Beziehung von Peer Kusmagk und Janni Hönscheid, die sich bei RTLs Nackt-Kuppelshow "Adam sucht Eva" im letzten Jahr kennengelernt haben, erhalten. So soll wenige Monate nach dem Abenteuer auf der TV-Insel Nachwuchs unterwegs sein, wie Hönscheid der "Bild" verriet. "Das war schon eine Überraschung, aber eine willkommene!", so die 26-Jährige.