"Peli One" jetzt auch bei DAB Plus und im Kabel

Der Internetsender "Peli One" wird künftig auch per Kabel und DAB+ zu empfangen sein. Der Sender bietet das Beste aus Hip Hop, Soul und viel RnB.



Der Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) hat "Peli One" die Zulassung für das Hörfunkvollprogramms "Peli One – Urban Black Music Radio" für zehn Jahre erteilt.