Per Express: Russischer Raumfrachter bringt Nachschub zur ISS

Russland hat einen unbemannten Transporter mit mehr als zwei Tonnen Nahrungsmitteln, Treibstoff und Material für Experimente ins All geschossen.



Die Sojus-Trägerrakete hob am Donnerstag planmäßig vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab, wie die Flugleitzentrale bei Moskau der Agentur Tass zufolge mitteilte.