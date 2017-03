Personaländerungen: Zustimmung vom NDR-Verwaltungsrat erfolgt

Am Freitag stimmte der NDR-Verwaltungsrat zwei wichtigen Personalien zu. So wurde über die Besetzung des Leiters NDR Fernsehen und Koordination und des zweiten Chefredakteurs ARD-aktuell entschieden.



Zwei wichtigen Personalvorschlägen von Intendant Lutz Marmor hat am Freitag, Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunk (NDR) in Hamburg zugestimmt. Bekannt waren die Entscheidungen schon länger, nun sind sie auch offiziell. Somit tritt am 1. April Marcus Bornheim seine neue Rolle als Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell an, während Björn Wilhelm am selben Tag den Posten des Programmbereichs NDR Fernsehen und Koordination in Hamburg übernimmt.