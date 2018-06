Personalwechsel: Sarah Kirkegaard neu in Moovie-Chefetage

Neues Gesicht an der Spitze der Moovie GmbH. Sarah Kirkegaard wird Geschäftsführerin des Tochterunternehmens der Constantin Film AG.



Sarah Kirkegaard wird in Zukunft an der Seite von Friedrich Radmann und Dieter Salzmann das Geschäftsführungsteam von Movie bilden. Wie die Constantin Film AG schreibt, soll die 40-Jährige in der Filmproduktionsfirma vor allem für die kreative Ausrichtung des Unternehmens zuständig sein.