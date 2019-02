Personalwechsel: Tanit Koch übernimmt n-tv

Personalroulett bei RTL: Hans Demmel verlässt n-tv und dafür kommt Ex-"Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch, die zusätzlich die Zentralredaktion von RTL leitet.



Bei der RTL-Mediengruppe dreht sich das Personalkarussell: Hans Demmel verlässt auf eigenen Wunsch n-tv, dafür kommt die Journalistin und Ex-"Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch (41). Sie übernimmt die Aufgaben Demmels zum 1. März.